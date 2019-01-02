В России внезапно умер известный актер: стала известна причина смерти

Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет / https://www.facebook.com/olga.dihovichnaya

Российский актер, сын известного режиссера Ивана Дыховичного Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщила вдова его отца Ольга, написав "RIP".

Причиной смерти Владимира блогер Кирилл Шулика назвал передозировку наркотиками.

"Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого "Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного") и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти - наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!", - написал Шулика.

К слову, в 2016 году Дыховичного задержали с 0,7 грамма метамфетамина в центре Москвы.

Отметим, Дыховичный снимался в фильмах "Лето" Кирилла Серебренникова, "Невидимки" Сергея Комарова, сериале "Бессонница" и других.

Ранее умер известный актер, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вина Дизеля.