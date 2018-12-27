Скончался известный актер, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вина Дизеля

Дмитрий Матвеев / кадр из сериала

Известный советский/российский актер, а также мастер дубляжа и закадровой озвучки Дмитрий Матвеев скончался в Москве в возрасте 65 лет.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал друг артиста Олег Хартулари.

Матвеев скончался в минувший вторник, 25 декабря. Причины смерти актера пока не предаются огласке.

Матвеев за свою карьеру отыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой".

Он также дублировал в кинопрокате Сильвестра Сталлоне, Вина Дизеля, Мэла Гибсона, а на телевидении - героев фильмов "Вавилон 5" и "Скорая помощь".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве умер актер из сериалов "Универ" и "Следаки".