Скончался известный актер, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вина Дизеля

Артист и мастер дубляжа умер на 66-м году жизни.
Известный советский/российский актер, а также мастер дубляжа и закадровой озвучки Дмитрий Матвеев скончался в Москве в возрасте 65 лет.
Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал друг артиста Олег Хартулари.
Матвеев скончался в минувший вторник, 25 декабря. Причины смерти актера пока не предаются огласке.
Матвеев за свою карьеру отыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой".
Он также дублировал в кинопрокате Сильвестра Сталлоне, Вина Дизеля, Мэла Гибсона, а на телевидении - героев фильмов "Вавилон 5" и "Скорая помощь".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве умер актер из сериалов "Универ" и "Следаки".