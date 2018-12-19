Умер звезда фильма "Голубка"

Олег Мартьянов умер на 67 году жизни / https://www.maly.ru

Заслуженный артист России, актер Малого театра Олег Мартьянов умер на 67-м году жизни в Москве.

Актера не стало 18 декабря, причины смерти неизвестны, сообщили представители театра.

"Всю свою творческую жизнь – 45 лет – он посвятил служению Малому театру", - сказано в сообщении.

Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра в 1973 году. На его счету около 70 работ, он нечасто снимался в фильмах, но особую популярность ему принесла роль Виктора в кинофильме "Голубка" (1978 г.). Кроме того, актер снимался в картинах "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула", "Посвящение в любовь".

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