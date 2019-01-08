Умер один из создателей легендарного "Мимино" Юрий Кушнерев

8 января 2019, 12:18

Режиссера не стало на 82-м году жизни.

Юрий Кушнерев
Юрий Кушнерев умер в 81 год / https://ria.ru

фильмами "Мимино", "Сволочи" и "Ку! Кин-дза-дза".

Режиссера не стало 6 января, о его смерти лишь спустя 2 дня сообщила его супруга Маргарита Кушнерева, передает ТАСС.

"Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили. Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина - оторвавшийся легочный тромб", - рассказала жена режиссера.

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. В 1968 году начал карьеру в кино как ассистент режиссера и второй режиссер, затем стал режиссером киностудии "Мосфильм", был вторым режиссером фильма "Мимино".

Всего Кушнерев поставил более 40 фильмов, среди них: "Ребро Адама", "Сукины дети", "Чокнутые", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.

Кушнерев не только снимал фильмы, но еще и был актером – он снялся в кинолентах "Паспорт" и "Осенний марафон".

Ранее в США умер актер из фильмов "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".

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Юрий Кушнерев
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