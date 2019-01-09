Регина Тодоренко впервые рассказала, как прошла ее беременность

Ведущая будет делиться лайфхаками, как пережить неприятные моменты беременности.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, впервые рассказала, как прошла ее первая беременность.
На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что сперва сомневалась, стоит ли ей делиться своим опытом – ведь многие могут посчитать, что она пиарится на такой трепетной теме.
"Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду), и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности", - отметила ведущая.
Однако, Тодоренко все-таки решила рассказать о своей беременности, и перенять опыт и советы у других новоиспеченных мам.
"Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду", - поделилась новоиспеченная мама.
Ведущая также обьявила, что в течении 9 дней каждый день будет рассказывать о своих лайфхаках – как Регина "боролась с тошнотой, как удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли".
Ребятки, наконец-то я готова рассказать вам о прекраснейшем периоде своей жизни, который называется "Беременность" ??) В этот период многие из вас, особенно девушки, задавали мне вопрос, как сохранять активность на протяжении 9-ти месяцев. Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду) ??и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе??, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности. ??♀Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров?, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой "беременный" марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй! #БеременныйМарафон #регинатодоренко
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