Регина Тодоренко впервые рассказала, как прошла ее беременность

Регина Тодоренко впервые рассказала о беременности / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, впервые рассказала, как прошла ее первая беременность.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что сперва сомневалась, стоит ли ей делиться своим опытом – ведь многие могут посчитать, что она пиарится на такой трепетной теме.

"Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду), и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности", - отметила ведущая.

Однако, Тодоренко все-таки решила рассказать о своей беременности, и перенять опыт и советы у других новоиспеченных мам.

"Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду", - поделилась новоиспеченная мама.

Ведущая также обьявила, что в течении 9 дней каждый день будет рассказывать о своих лайфхаках – как Регина "боролась с тошнотой, как удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли".

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