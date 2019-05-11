"Маска беременности": первые признаки беременности и как узнать, когда рожать

При беременности один из гормонов может вызывать ощущение сонливости.
Беременность — это процесс, в ходе которого в организме женщины развивается оплодотворенная яйцеклетка и формируется плод, который может существовать в утробе до рождения.
В утробе матери могут одновременно сформироваться несколько плодов.
Главред собрал самые важные сведения о беременности — как рассчитать срок беременности и первые признаки беременности.
Как рассчитать срок беременности
В среднем беременность продолжается 280 дней (40 недель, 9 месяцев) и завершается родами.
Начало беременности рассчитывают, опираясь на дату последних месячных. Первым днем беременности считают первый день месячных и именно от этого дня рассчитывается срок беременности и примерная дата родов.
Первые признаки беременности
Выделения при беременности
Через 5-10 дней эмбрион прикрепляется к стенке матки, в следствии чего возможно выделение небольшого количества крови. Выделения можно перепутать с месячными, они могут быть красными, розовыми или коричневыми, возможны болезненные ощущения.
Обычно выделения при беременности продолжаются около трех дней.
Сонливость
В любой срок беременности может чувствоваться сонливость. Во время беременности в организме повышается уровень прогестерона — полового гормона, который может вызывать ощущение сонливости.
Перестают идти месячные
Чаще всего на 4 неделе беременности перестают идти месячные, поскольку после прикрепления эмбриона к стенке матки в организме начинает вырабатываться гормон, который сигнализирует о временном прекращении ежемесячного выпускания яйцеклетки из яичников.
Первые признаки беременности: физиологические изменения при беременности
Из-за гормонов, которые выделяются на ранней стадии беременности, может потемнеть белая линия (linea alba) — вертикальная полоска кожи, расположенная ниже пупка;
Могут потемнеть и увеличиться ареолы сосков;
Могут потемнеть щеки, такое физиологическое изменение называют "маска беременности". Обычно такое изменение проявляется на поздних сроках беременности, но иногда "маска беременности" может появиться довольно рано.