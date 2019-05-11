"Маска беременности": первые признаки беременности и как узнать, когда рожать

11 мая 2019, 05:08

При беременности один из гормонов может вызывать ощущение сонливости.

Один из первых признаков беременности являются выделения, которые можно перепутать с месячными
Один из первых признаков беременности — выделения, которые можно перепутать с месячными / womanterra.ru

Беременность — это процесс, в ходе которого в организме женщины развивается оплодотворенная яйцеклетка и формируется плод, который может существовать в утробе до рождения. 

В утробе матери могут одновременно сформироваться несколько плодов. 

Главред собрал самые важные сведения о беременности — как рассчитать срок беременности и первые признаки беременности.

Как рассчитать срок беременности

В среднем беременность продолжается 280 дней (40 недель, 9 месяцев) и завершается родами.

Начало беременности рассчитывают, опираясь на дату последних месячных. Первым днем беременности считают первый день месячных и именно от этого дня рассчитывается срок беременности и примерная дата родов.

Первые признаки беременности

Выделения при беременности

Через 5-10 дней эмбрион прикрепляется к стенке матки, в следствии чего возможно выделение небольшого количества крови. Выделения можно перепутать с месячными, они могут быть красными, розовыми или коричневыми, возможны болезненные ощущения.

Обычно выделения при беременности продолжаются около трех дней.

Сонливость

В любой срок беременности может чувствоваться сонливость. Во время беременности в организме повышается уровень прогестерона — полового гормона, который может вызывать ощущение сонливости. 

Перестают идти месячные

Чаще всего на 4 неделе беременности перестают идти месячные, поскольку после прикрепления эмбриона к стенке матки в организме начинает вырабатываться гормон, который сигнализирует о временном прекращении ежемесячного выпускания яйцеклетки из яичников.

Первые признаки беременности: физиологические изменения при беременности

Из-за гормонов, которые выделяются на ранней стадии беременности, может потемнеть белая линия (linea alba) — вертикальная полоска кожи, расположенная ниже пупка;

Могут потемнеть и увеличиться ареолы сосков;

Могут потемнеть щеки, такое физиологическое изменение называют "маска беременности". Обычно такое изменение проявляется на поздних сроках беременности, но иногда "маска беременности" может появиться довольно рано.

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