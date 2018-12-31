"По ней плачет Голливуд": астролог оценил амбиции Тодоренко, и ее совместимость с Топаловым

Тодоренко и Топалов идеально подходят друг другу. считает астролог / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Во время чата на Главреде астролог Влад Росс проанализировал совместимость украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова, которые 5 декабря стали родителями.

По словам эксперта, Регина вряд ли задержится на территории России и Украины, ведь с ее потенциалом можно покорить Голливуд.

"По Регине Тодоренко плачет Голливуд. Я смотрел ее гороскоп, она давала мне время рождения – она родилась в 11.30 утра. Мне кажется, что ее ждет эмиграция в США, ее ждут Калифорния и Голливуд. Поэтому если ей встретятся более голливудские и более знаменитые спонсоры, то, скорее всего, она не задержится на территории России и Украины", - сказал астролог.

Насчет совместимости Тодоренко и Топалова, у Росса сомнений нет – у пары блестящий союз.

"Регина и Влад великолепно подходят друг другу. Она – Рак, он – Скорпион, один тригон. У них отличное взаимопонимание, одинаковое восприятие ситуации, одинаковые радости жизни. Их союз блестящий. Однако амбиции Регины могут быть настолько велики, что она будет не она, если не покорит Голливуд. Поэтому я думаю, что нас еще ждет очень много сюрпризов от Регины Тодоренко", - считает эксперт.

Ранее Регина Тодоренко показала фигуру после родов.