Кароль снялась для обложки глянца в эффектном образе

Известная украинская певица Тина Кароль стала лицом обложки глянцевого журнала Viva, для которого приняла участие в яркой фотосессии.

"Соответствовать такому идеалу, в котором привыкли видеть меня, не просто. Но ваше доверие помогает мне быть в тонусе, потому что я делаю это ради вас, мои дорогие", - подписала Кароль снимки в Instagram.

На обложке Тина появилась изысканном образе с фирменной красной помадой и атласными перчатками. Ее волосы были собраны в пучок и украшенное бантом.

На других фотографиях Кароль позирует в черном бархатном платье, которое подчеркивает очертания талии знаменитости.

Автором одежды для глянцевого образа Кароль стала дизайнер Светлана Бевза, жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Поклонники привыкли к роковой женщине на сцене, поэтому этот хрупкий образ стал своего рода неожиданностью.

К слову, на обложку журнала Viva певица попадает уже в пятнадцатый раз.

Ранее Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте.