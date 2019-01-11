"Воплощение идеальности": Светлана Лобода покорила фанатов фигурой на отдыхе

Знаменитость покрасовалась на пляже в купальнике.
Украинская певица Светлана Лобода со старшей дочкой Евой отправилась на отдых в теплые края.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на которых она позирует на пляже в черном слитном купальнике, украшении на голове и солнцезащитных очках. Особое внимание артистка сконцентрировала на своей пышной груди.
Поклонники меньше чем за сутки оценили фото в более чем 100 тысяч лайков, и расхвалили формы артистки.
"Любоваться можно бесконечно", "Роскошная!", "Уфф какая конфетка", "Молодчинка! Всем пример - фигурка улет! Плюс - сильная, самостоятельная! Всем доказала!", "Воплощение идеальности", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода в отпуске похвасталась своей растяжкой: опубликованы фото.