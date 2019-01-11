"Воплощение идеальности": Светлана Лобода покорила фанатов фигурой на отдыхе

Лобода похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода со старшей дочкой Евой отправилась на отдых в теплые края.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на которых она позирует на пляже в черном слитном купальнике, украшении на голове и солнцезащитных очках. Особое внимание артистка сконцентрировала на своей пышной груди.

Поклонники меньше чем за сутки оценили фото в более чем 100 тысяч лайков, и расхвалили формы артистки.

"Любоваться можно бесконечно", "Роскошная!", "Уфф какая конфетка", "Молодчинка! Всем пример - фигурка улет! Плюс - сильная, самостоятельная! Всем доказала!", "Воплощение идеальности", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода в отпуске похвасталась своей растяжкой: опубликованы фото.