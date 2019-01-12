"Глаза цвета молодость": Монатик показал необычное фото жены

Монатик очень редко показывает жену на публике / https://www.instagram.com/irinademicheva/

Известный украинский певец Дмитрий Монатик чрезвычайно редко демонстрирует поклонникам фотографии своей семьи, однако на днях решил сделать исключение и показал подписчикам блога свою жену Ирину.

"Это роскошные волосы и глаза цвета молодость поднимают снова, хотя... после таких ударов не поднимаются. Эти ливни только поют о хорошем, ведь изменения происходят, если прислушиваться, а мы стараемся. Сколько увидели, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря", - поэтично и творчески подписал артист снимок в Instagram.

На фото Ирина запечатлена на побережье со взъерошенными от ветра волосами, которым солнечный свет придал невероятный золотистый оттенок. Женщина очаровательно улыбается и излучает позитив.

Как известно, Монатик женат на Ирине Демичивой, которая является его концертным директором. Пара воспитывает двоих сыновей. Свою семейную жизнь на публике они не демонстрируют.

/ Фото: Instagram/Монатик

Как ранее сообщалось, Монатик стал главным героем очередного номера известного глянцевого журнала для мужчин XXL и принял участие в фотосессии с полуобнаженными моделями.