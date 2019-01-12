"Глаза цвета молодость": Монатик показал необычное фото жены

Традиционно исполнитель не показал полностью лицо супруги.
Известный украинский певец Дмитрий Монатик чрезвычайно редко демонстрирует поклонникам фотографии своей семьи, однако на днях решил сделать исключение и показал подписчикам блога свою жену Ирину.
"Это роскошные волосы и глаза цвета молодость поднимают снова, хотя... после таких ударов не поднимаются. Эти ливни только поют о хорошем, ведь изменения происходят, если прислушиваться, а мы стараемся. Сколько увидели, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря", - поэтично и творчески подписал артист снимок в Instagram.
На фото Ирина запечатлена на побережье со взъерошенными от ветра волосами, которым солнечный свет придал невероятный золотистый оттенок. Женщина очаровательно улыбается и излучает позитив.
Как известно, Монатик женат на Ирине Демичивой, которая является его концертным директором. Пара воспитывает двоих сыновей. Свою семейную жизнь на публике они не демонстрируют.
Как ранее сообщалось, Монатик стал главным героем очередного номера известного глянцевого журнала для мужчин XXL и принял участие в фотосессии с полуобнаженными моделями.