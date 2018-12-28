Дмитрий Монатик (Monatik)

Монатик / instagram.com/monatik_official

Дата рождения: 1 апреля 1986 года, Луцк, Украина.

Детство и образование

Дмитрий Сергеевич Монатик родился в Луцке, отец - работник авиазавода, мать - секретарь. Позже, когда Дима подрос, они начали свой бизнес.

В детстве Дима страдал ожирением второй степени, в школьные годы носил длинные волосы, из-за чего учительница математики дала ему прозвище "Мохнатик".

Будучи в 8 классе, увлекся брейк-дансом, и стал участником луцкой брейк-данс команды DBS Crew.

Среднюю школу Монатик закончил в 2003 году, после ее окончания по убеждению родителей поступил на юридический факультет Волынского института имени Вячеслава Липинского в Луцке Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Монатик в юности / https://24smi.org

Музыкального образования у Димы нет, однако, у него прекрасные гены: один дедушка, не смотря на то, что был глухонемым, успешно танцевал и занимался спортом, в другой хорошо пел и играл на баяне.

Творческая деятельность

В 2008 году Дима пробовал свои силы на "Фабрике звезд", ему не удалось пройти дальше кастинга проекта. Амбициозного юношу заметила украинская певица Наталья Могилевская, и пригласила его в свой балет.

Затем Монатик работал танцором в столичной профессиональной студии Turbo.

В 2009 году начинающий артист создал музыкальный коллектив Monatique, с которым выступал в клубах столицы и других городов.

В 2010 году Монатик участвовал в танцевальном шоу "Танцуют все", и вошел в тридцатку танцоров, отобранных в третьем сезоне.

Кроме того, артист участвовал и в первом сезоне "Х-Фактора".

Свой первый клип на песню "ТайУлетаю" Монатик снял в 2011 году на 4 IPhone.

Для сьемок клипа на песню "Прости" (2013) Монатик одолжил 18 тысяч долларов, которые смог вернуть с процентами лишь спустя три года - в 2016.

Монатик также написал песню для Светланы Лободы "40 градусов", которую она купила у него за 500 долларов.

Затем Монатик стал автором песен для таких артистов: Анна Седокова, Ева Бушмина, Алина Гросу, Дима Билан, Серега.

В 2013 году артист выпустил свой дебютный альбом "С.С.Д." (Саундтрек сегодняшнЕГО дня), в который вошли 13 песен.

В 2014 году Дима взял себе псевдоним Monatik, в 2015 году записал дуэт с Анной Седоковой на песню "Тише", и трек с Quest Pistlos "Мокрая".

Вскоре Монатик выпустил и второй альбом "Звучит" (2016), в который вошли 11 песен. Кроме того, артист записал дуэт с российским рэпером L'One на песню "Сон".

Знаковой для артиста стала песня "Кружит, которая вошла в альбом "Звучит" - она принесла Монатику огромную популярность.

В 2016 году Монатик победил в номинации "Певец года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards.

В 2016 году артист стал наставником вокального талант-шоу "Голос. Дети", и повторил этот опыт в 2017 году.

9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" (Spinning) открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", проходившего в Киеве.

В том же году Дмитрий записал хит "Жарко" со Светланой Лободой и снял клип на композицию "УВЛИУВТ".

В июле 2017 артист выпустил клип на трек "Vitamin D", и вскоре дал в киевском Дворце спорта масштабный концерт Live Show Vitamin D.

В 2017 году стал судьей танцевального проекта "Танці з зірками".

Влад Яма, Екатерина Кухар и Monatik / https://www.instagram.com/monatik_official/

В феврале 2018 года Монатик выпустил клип на песню "То, от чего без ума", которая войдет в будущий альбом - его артист представит на стадионном шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский"в июне 2019 года.

В апреле 2018 года Монатик на вечере премьер с Екатериной Осадчей презентовал дуэт с Ниной Матвиенко на песню "Цей день".

В июне 2018 года артист стал первым мужчиной, который появился на обложке украинского издания "Marie Claire".

В июле 2018 года Монатик выпустил песню, записанную в дуэте с участницей "Время и Стекло" Надей Дорофеевой "Глубоко". Слова и музыку трека артист написал сам.

В ноябре 2018 года артист выпустил клип на песню "Зашивает душу", которая войдет в его третий альбом.

В 2018 году также стали известны имена наставников "Голоса страны"-2019: Монатик займет тренерское кресло наравне с Тиной Кароль, Потапом и Dan Balan.

Личная жизнь

Дмитрий женат на Ирине Демичевой, пара в браке воспитывает двух сыновей, однако, их лица супруги не показывают.

Монатик с детьми / Фото: Instagram/Дмитрий Монатик

Монатик с женой Ириной / https://www.instagram.com/irinademicheva/

Рост артиста - 164 сантиметра.