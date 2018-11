Легендарная локация и запрещенные прыжки: Monatik выпустил новый клип

Monatik представил новый клип / Пресс-служба

Известный украинский певец Monatik представил новый клип на хит "Зашивает душу", который войдет в его третий альбом.

Ролик появился на официальном YouTube-канале артиста. Режиссером видео стала Таня Муиньо.

Съемки клипа на сингл "Зашивает душу" проходили в Италии (Венеции и на озере Комо). Атмосфера этих мест просто-таки пропитана творчеством легендарных работ. На этих локациях снимался фильм о Джеймсе Бонде, клип John Legend All of me, а также эпизоды космической саги "Звездные войны".

Для клипа "Зашивает душу" команда также договорилась о съемке на вилле, которую после съемок "Казино Рояль" закрыли, а артисту пришлось прыгнуть с гондолы в Венецианский канал.

Monatik отснял клип в Италии / Пресс-служба

Сам Monatik признается, что эта работа о людях, которые помогают проходить самые разнообразные, порой сложные, жизненные ситуации.

"Зашивает душу" - провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm", - отметил артист.

Напомним, что 1 июня 2019 года Monatik выступит с большим сольным концертом на НСК "Олимпийский".

