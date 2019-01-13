Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает "Клопс".

Отмечается, что артистку не встретили после прилета в Москву, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

В результате инцидента она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с этим "разберутся ее знакомые".

"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила Лобода.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода со старшей дочкой Евой отправилась на отдых в теплые края.