Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео

Певица пообещала, что с инцидентом "разберутся ее знакомые".
Украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает "Клопс".
Отмечается, что артистку не встретили после прилета в Москву, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.
В результате инцидента она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с этим "разберутся ее знакомые".
"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила Лобода.
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода со старшей дочкой Евой отправилась на отдых в теплые края.