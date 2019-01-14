Минус 7 килограмм: дочь Оли Поляковой назвала топ-5 секретов похудения

Маша призналась, что первые две недели было тяжело придерживаться правильного питания.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 13-летняя Маша Полякова заметно похудела - девочка за 4 месяца сбросила 7 лишних килограмм. Ее поддержала также звездная мама, весы которой показали минус 4 килограмма.
На своей странице в Insragram Маша, которая становится не мене популярной, чем ее мама, рассказала, как ей удалось добиться своей стройной фигуры.
Секрет №1. Отказ от сладкого
Маша полностью отказалась от сладкого – хотя, по ее словам, это было ужасно, так как она жуткая сладкоежка.
"Когда было совсем не вмоготу, я брала квадратик черного шоколада, или ложку меда, запивала горячим чаем, травяным, или зеленым", - поделилась Маша.
Секрет №2. Отказ от гарниров
Маша сказала строгое "нет" картошке, кашам, рису и макаронам. Хотя, иногда себе их позволяла есть, но разве что утром.
Секрет №3. Правильное питание
Теперь утром девочка ест мюсли с йогуртом, легкую кашу. Ее основной едой стало мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах.
"Любимое- оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты только в первой половине дня (на ночь нельзя)", - рассказала Маша.
Секрет №4. Исключение газированных напитков
Маша напрочь отказалась от газированных напитком в любом виде, заменила их на обычную воду и чай.
Секрет №5. Спорт
Привести себя в форму Маше помогли регулярные занятия спортом.
"В моем случае это плавание 2 раза в неделю, pole dance 2 -3 раза в неделю! Тяжело первые 2 недели, сейчас мне уже не хочется всякой дряни!", - отметила Маша.
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