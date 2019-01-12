Олю Полякову в Таиланде "свалил" вирус

Оля Полякова заболела в Таиланде / instagram.com/polyakovamusicПолякова

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка) поделилась, что чувствует себя ужасно из-за вируса.

Артистку во время отдыха в Таиланде "свалил" вирус, о болезни она рассказала в видеоролике, размещенном в Instagram Stories.

"Вот, с чем проходит моя ночь (показала лекарства — Ред.). Короче, меня тут "свалил" вирус…", — пожаловалась исполнительница.

Напомним, в начале января 2018 года на острове Шри-Ланка муж Оли Поляковой бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено, а потом попал в госпиталь.