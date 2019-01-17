Внезапно скончался продюсер "Дозоров" и "Высоцкого"

Алексей Кублицкий умер на 46-м году жизни / http://s0.bloknot-volgograd.ru

В Москве в возрасте 45 лет внезапно умер известный продюсер и сценарист Алексей Кублицкий.

Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб, однако точную причину кончины выяснит вскрытие, передает издание "Блокнот. Волгоград".

Кублицкого не стало еще 14 января вечером, но о смерти продюсера СМИ стало известно только сейчас.

Кублицкий спродюсировал фильмы "Ночной Дозор" и "Дневной дозор", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "О чем молчат девушки" и другие.

Ранее умер один из создателей легендарного "Мимино" Юрий Кушнерев.