Игорь Кондратюк с программой "Караоке на майдані" установил два рекорда

Игорю Кондратюку были присвоены два рекорда / Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 20 января, на телеканале СТБ выйдет праздничный выпуск к 20-летию культовой телеигры Украины "Караоке на майдане".

В юбилейном эфире "Караоке" пришли спеть очень много звездных участников караоке разных лет: Alyosha, Тарас Тополя ("Антитіла"), Наталья Валевская, Виктория Смеюха ("НеАнгелы"), группа Aviator, Яна Соломко, Маша Собко, Александр Скичко, Мила Нитич, Павел Табаков, Петр Дмитриченко, Адам Горбатюк и другие.

Также, по личному приглашению Игоря Кондратюка, посетила съемки и спела, первая победительница "Караоке на майдане" - Даша Михайленко. Телеведущий разместил в своем Фейсбуке пост, куда прикрепил фото первой победительницы и попросил помощи в поисках и девушку нашли буквально за 2 часа - сила соцсетей сработала.

Игорь Кондратюк и Даша Михайленко / Пресс-служба

Был сюрприз и для самого создателя и ведущего телепрограммы Игоря Кондратюка. Представитель Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировала и вручила Игорю Кондратюку дипломы о фиксировании и присвоении двух рекордов "Самый длительный период ведения развлекательной передачи" и "Самый длительный период выхода развлекательной программы в телеэфире Украины".

"Предлагаю каждому, кто хоть раз смотрел "Караоке на майдані", включить в воскресное утро 20 января СТБ и посмотреть специальный праздничный выпуск "Караоке". Поднять чашку чая или кофе за нашу с вами телевизионную семью участников и телезрителей", - обратился ко всем телеведущий и основатель программы-рекордсмена.

Игорь Кондратюк отснял финальный выпуск программы "Караоке" / Пресс-служба

Однако, по 100% информации, на данный момент это будет последняя программа, которая выйдет на телеканале СТБ. Также не известно, будет ли программа иметь продолжение в эфире другого канала.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук.