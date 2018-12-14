Программу "Караоке на Майдане" закрывают спустя 20 лет постоянных эфиров

Игорь Кондратюк решил закрыть программу-долгожителя / https://www.facebook.com/pg/kondratjukigor

Бессменный ведущий программы "Караоке на Майдане", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк незадолго до 20-летнего юбилея программы объявил о том, что культовая телеигра Украины "Караоке на Майдане" закрывается.

"Караоке" является программой-рекордсменом на украинском телевидении, поскольку, в отличие от нее, ни одно другое музыкальное или развлекательное шоу не идет в телевизионном эфире два десятка лет подряд.

По словам Кондратюка, последний – юбилейный – выпуск "гри для тих, хто любить спів" зрители увидят 20 января 2019 года.

А вот последняя в истории программы съемка для телевидения состоится уже 16 декабря на ВДНХ, на площади возле катка. В этот день будут отсняты сразу два выпуска: финальная передача, в которой пять лучших певцов 2018 года разыграют звание "Лучший народный певец Украины" и автомобиль, а также праздничная программа, посвященная юбилею "Караоке". И в этот день на ВДНХ выступят украинские исполнители, которые в свое время участвовали и побеждали в "Караоке": Alyosha, Тарас Тополя, Kadnay, Павел Табаков, Наталия Валевская, Маша Собко, Мила Нитич, Александр Скичко и другие.

Начало запланировано на 9:30, вход свободный.

Во время чата в Главреде Кондратюк рассказал, чем объяснятся столь долгая востребованность его детища – "Караоке на Майдане".

"Рецепт долголетия в эфирах заключается в том, что мне как продюсеру удавалось 20 лет подписывать контракты с каналами. Это – главный рецепт, как бы смешно это ни звучало. Второй рецепт: это – народная игра, народная программа, в которой люди приходят без кастингов, денег и под открытым небом сорвенуются и определяют лучшего певца", – объяснил успех "Караоке" ее бессменный ведущий.

Кондратюк вспомнил, что за годы существования программы с ним случалось немало смешных и курьезных ситуаций – на что зрители только не шли, чтобы их протеже и чада "попали в телевизор".

"Взятки предлагали. В первые два года существования "Караоке на Майдане" бывало всякое: то девочки предлагали какой-то красивый и незабываемый отдых, то какой-то мужчина из Одесской области предлагал мне два вагона свежих яблок за то, что его дочь примет участие в "Караоке на Майдане". Бывало, что пускались во все тяжкие", – вспомнил ведущий.

Ранее Игорь Кондратюк назвал лучших исполнителей 2018 года.