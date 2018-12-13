"Сидит в моей голове": Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о Кузьме

Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о Кузьме / glamurchik.tochka.net

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, который дружил с Кузьмой (Андрей Кузьменко, был лидером группы "Скрябин", погиб в ДТП 2 февраля 2015 года) еще со времен программы "Шанс" и "Караоке", поделился воспоминанием об артисте.

Ведущий рассказал во время чата в Главреде, что ему очень запомнился один из последних разговоров, который состоялся незадолго до смерти Кузьмы.

"Одно воспоминание сидит в моей голове - это один из наших с Андреем последних разговоров. Мы были в курортном городе, сидели на балконе, пили вино и разговаривали о будущем. Он сказал: "Выйду на пенсию, буду писать книги. Сидеть на этом балконе и пить вино. А ты что будешь делать на пенсии?". Я говорю: "Даже не знаю". Андрей тогда ответил: "Ну, вот будешь сидеть рядом и пить вино, а я буду писать". Мне запомнилось. А потом через полгода Андрей погиб...", - поделился Кондратюк.

По его словам, Скрябин в программе "Шанс" был очень ярким, и ему точно есть что вспомнить.

"Все, что было связано со Скрябиным в "Шансе", было ярким - все это вы видели в передачах, потому режиссеры должны были оставлять все самое яркое. Там есть что вспомнить, если просто пересмотреть проект", - отметил продюсер.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ.