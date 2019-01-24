Наступает маме на пятки: Маша Полякова заворожила сеть фото в купальнике

Маша Полякова покорила сеть фото в купальнике / https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой14-летняя Маша Полякова отдыхала на одном из островов Таиланда.

На своей странице в Insragram Маша, которая становится не мене популярной, чем ее мама, показала фото своей фигуры в слитном купальнике с надписью Miami. Такой же купальник, к слову, есть и у ее звездной мамы.

Подписчики восхитились стройной фигурой девочки, которая похудела на 7 килограмм, и ее длинными волосами, словно у диснеевской принцессы Рапунцель.

"Машенька, ты великолепная", "Просто шикарная ", "Так похудела, умничка. Такая милая девочка растет", "Какие волосы!", "Машулька, ты просто красавица. Наступаешь маме на пятки", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова со старшей дочерью устроила фотосессию в бикини.