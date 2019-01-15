"Наступает на пятки": Оля Полякова со старшей дочерью устроила фотосессию в бикини

15 января 2019, 11:05

Артистка и ее дочь позировали в одинаковых купальниках.

  • Оля Полякова, Маша Полякова https://www.instagram.com/polyakovamusic/
  • Оля Полякова, Маша Полякова https://www.instagram.com/polyakovamusic/
  • Оля Полякова, Маша Полякова https://www.instagram.com/polyakovamusic/
  • Оля Полякова, Маша Полякова https://www.instagram.com/polyakovamusic/
  • Оля Полякова, Маша Полякова https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, вновь похвасталась результатом похудения своей старшей дочери – 13-летней Маши.

В честь того, что Маша похудела на 7 килограмм, а сама Суперблондинка на 5, звездная мама и дочь устроили фотосессию на яхте в черных купальниках с надписью Miami. Снимками артистка поделилась на своей странице в Insragram.

"Говорят, мы похожи? Неужели? Похожи? Листайте серию!", - подписала снимки певица.

Поклонники расхвалили и Машу, и саму Полякову за старания, отметили, что они выглядят как две сестры.

"Длинноногие красотки!", "Две королевы ночи", "Кто-то наступает на пятки", "По фигуре точно похожи", "Ой, красавицы, молодчинки, как две сестрички", "Еще пару лет, и не отличить", "Как сестры! Похожи очень и лицом, и фигурой", - писали юзеры.

Ранее Маша Полякова назвала топ-5 секретов своего похудения.

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Оля Полякова Маша Полякова
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