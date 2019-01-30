Лия Ахеджакова расплакалась на камеру из-за воспоминаний об Украине

Лия Ахеджакова расплакалась, вспоминая поездки в Украину / https://www.youtube.com/Культура памяти

Известная советская и российская кино- и театральная актриса Лия Ахеджакова расплакалась прямо перед камерами из-за воспоминаний об Украине.

В интервью Андрею Маркову в программе "Культура памяти", которое появилось на YouTube, знаменитость призналась, что очень любит Украину.

"Нет, один раз меня пригласили на кинофестиваль в Одессе… Я решилась, поехала, такое удовольствие получила. Я так этот город люблю. Я очень люблю Украину и с радостью бы ездила туда. У меня там свои люди есть за всю жизнь, и гастроли, которые незабываемы, конечно", - отметила артистка.

Ахеджакова добавила, что опасается сказать что-то лишнее об Украине, ведь в России на нее могут начаться гонения.

"Но я знаю, что я там дам какое-нибудь интервью, и потом у меня будут отравлены годы жизни, и не дай бог еще что-нибудь случится, чем сильны наши "борцы с либералами", или "борцы с правдой", не хочу называть, боюсь их", - призналась Ахеджакова.

Ранее Лия Ахеджакова назвала аннексию Крыма воровством.