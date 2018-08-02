"Я считаю: Крым принадлежит Украине": Лия Ахеджакова назвала аннексию полуострова воровством

Известная советская и российская кино- и театральная актриса Лия Ахеджакова публично признала факт кражи РФ Крыма.

В интервью российскому изданию "Собеседник" артистка заявила, что считает Крым огромной частью своей жизни, но уверена: Крым принадлежит Украине.

"Я очень люблю Крым – там мое детство, там маму и папу лечили от туберкулеза, там мои пионерские лагеря, туда мы ездили всем ТЮЗом, там дом отдыха ВТО – театральный дом. Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это совершенно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы...", - поделилась Ахеджакова.

По ее словам, из-за такой позиции в России ее окрестили террористкой.

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая компания чудная – честь для меня", - отметила актриса.

Ранее Лия Ахеджакова призвала "поднять хайп" и помочь Сенцову.