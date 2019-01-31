Дочь Оли Поляковой поразила сеть трюком на подвесном кольце

Маша Полякова показала необычное фото / https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша Полякова удивила подписчиков фото с тренировки.

На своей странице в Insragram Маша, которая становится не мене популярной, чем ее мама, показала фото с занятий pole dance, на котором она позирует на подвесном кольце в мини-шортах и топе.

Подписчики Маши восхитились ее умениями, и расхвалили фигуру.

"Просто огонь", "Невероятная красотка и умничка, твой труд вдохновляет", "Нуууууу, просто ого-го, я бы уже давно в больничке валялась, а ты так феерично и спокойно повисла", "Класс. Фигура бомба... Умница, так держать", - отреагировали подписчики.

Маша Полякова показал фото на подвесном кольце / https://www.instagram.com/mashapolyakova

Ранее Маша Полякова заворожила сеть фото в купальнике.