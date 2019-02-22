Майли Сайрус обнажилась для глянца

Певица "засветила" соски, и снялась топлес.
Известная американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в новой откровенной фотосессии.
Знаменитость позировала для мартовского выпуска Vanity Fair. Она рассказала о браке – в декабре прошлого года она вышла замуж за 29-летнего актера Лиама Хемсворта, и о своей сексуальной ориентации.
По признанию Майли, она квир - так называют представителей сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.
"Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир", - отметила звезда.
На снимках певица позировала в откровенных нарядах, топлес, на одном из фото она даже "засветила" грудь.
Ранее Майли Сайрус представила клип, отснятый в Киеве.