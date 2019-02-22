Майли Сайрус обнажилась для глянца

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в новой откровенной фотосессии.

Знаменитость позировала для мартовского выпуска Vanity Fair. Она рассказала о браке – в декабре прошлого года она вышла замуж за 29-летнего актера Лиама Хемсворта, и о своей сексуальной ориентации.

По признанию Майли, она квир - так называют представителей сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.

"Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир", - отметила звезда.

На снимках певица позировала в откровенных нарядах, топлес, на одном из фото она даже "засветила" грудь.

Ранее Майли Сайрус представила клип, отснятый в Киеве.