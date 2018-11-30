Майли Сайрус представила клип, отснятый в Киеве

Майли Сайрус сняла клип в Киеве / https://www.youtube.com/Mark Ronson

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который тайно снимала в Киеве.

Трек записал совместно с британским диджеем Марком Ронсоном, и ролик появился на его YouTube-канале - Mark Ronson.

Сьемки клипа в столице Украины проходили еще в октябре на Дарницком мосту, для этого специально перекрыли все пути со стороны Днепровской набережной и со стороны Печерского района.

В клипе певица едет по мосту в машине с американскими номерами штата Теннеси.

Ранее в сеть попали пикантные фото обнаженной Майли Сайрус.