"Вот это эффектно": заметно похудевшая Лолита покрасовалась в стильном платье

Знаменитости пришлось отказаться от вредной еды и привычек.
Певица Лолита Милявская обворожила сеть помолодевшим и посвежевшим внешним видом.
Знаменитость побывала на юбилее шоу-балета "Тодес", и на своей странице в Instagram показала фото с мероприятия. Для выхода в свет артистка выбрала черное просторное платье, туфли-носки на каблуке, сделала укладку и яркий макияж.
Певица призналась журналистам, что из-за проблем со здоровьем, ей приходится следовать жесткому режиму: никакой вредной пищи, она исключила алкоголь и бросила курить.
Поклонники заметили преображение артистки, и расхвалили ее.
"Дорогая Лолита, Вы обворожительно выглядите, красотка!", "Очень стильный образ, красота", "Лолита, вы тут огонь прям помолодели", "Вот это эффектная Лола...", - писали юзеры.
Ранее Лолита посетовала, что не может оформить российскую пенсию.