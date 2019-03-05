"Вот это эффектно": заметно похудевшая Лолита покрасовалась в стильном платье

Лолита Милявская покрасовалась в стильном образе / https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская обворожила сеть помолодевшим и посвежевшим внешним видом.

Знаменитость побывала на юбилее шоу-балета "Тодес", и на своей странице в Instagram показала фото с мероприятия. Для выхода в свет артистка выбрала черное просторное платье, туфли-носки на каблуке, сделала укладку и яркий макияж.

Певица призналась журналистам, что из-за проблем со здоровьем, ей приходится следовать жесткому режиму: никакой вредной пищи, она исключила алкоголь и бросила курить.

Поклонники заметили преображение артистки, и расхвалили ее.

"Дорогая Лолита, Вы обворожительно выглядите, красотка!", "Очень стильный образ, красота", "Лолита, вы тут огонь прям помолодели", "Вот это эффектная Лола...", - писали юзеры.

Лолита вышла в свет в стильном образе / https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Ранее Лолита посетовала, что не может оформить российскую пенсию.