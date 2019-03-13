Племянница Софии Ротару поразила сеть БДСМ-нарядом

Соня Кей покрасовалась в откровенном образе / https://www.instagram.com/sonyakayofficial/

Певица Соня Кей (София Хлябич), племянница знаменитой певицы Софии Ротару, покорила своих поклонников откровенным видео.

На своей странице в Instagram Соня поделилась роликом, на котором она позирует в БДСМ-костюме: черном боди, необычных чулках и сапогах.

"Bang", - лаконично подписала ролик артистка.

Поклонникам понравился такой сексуальный наряд Сони, и они оставили ей десятки комплиментов.

"Ты очень обоятельная и привлекательная", "Вауууууу. Соня тебе так идет сексуальность. Супер!", "Очень круто! Ты стиляга", - отреагировали юзеры.

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