Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков

22 марта 2019, 18:00

Вернуть певицу в норму помогли обычные таблетки.

Певица Лолита
Лолита Милявская / svoboda.org

Популярной певице Лолите Милявской понадобилась срочная медицинская помощь сразу после концерта в Ростове-на-Дону.

Как пишет kp.ru, вечером, 21 марта, 55-летняя артистка выступила на сцене театра Горького, однако но как только ушла за кулисы, стала терять сознание.

Помощники звезды вызвали ей скорую помощь, но худшие опасения не подтвердились. Врачи не стали забирать Лолиту в больницу. Причинами недомогания стали давление и стресс. Вернуть певицу в норму помогли обычные таблетки.

Напомним, Лолита рассказывала о проблемах со здоровьем – ей однажды уже пришлось вызывать "скорую" из-за высокого давления.

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Лолита обморок Лолита Милявская
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