"Думала, что умру": Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Лолита призналась, что из-за давления ей вызывали "скорую" / Фото: Instagram/Лолита Милявская

Известная поп-певица Лолита Милявская, которая отметила 55-летие, призналась, что однажды ей пришлось вызывать "скорую" из-за высокого давления.

Певица настолько плохо себя чувствовала, что возникали мысли, что она умрет, призналась артистка в интервью порталу "СтарХит".

"В мае впервые за всю жизнь давление скакануло так, что вызвали скорую. Сильно испугалась. Думала, что умру. Медики списали на нервы. Теперь везде вожу валокордин и валерьяну", - рассказала певица.

Кроме того, причиной давления оказалась более серьезная проблема – у певицы песок в почках.

"Обследование показало, что в почке есть песок, отсюда непорядок с давлением. А ведь до этой весны даже медкарты не было! Взялась за здоровье. Не хочу чувствоватьсебя паршиво. К счастью, состояние нормализовалось", - отметила артистка.

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