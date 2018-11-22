Лолита обратилась к фанатам после экстренной госпитализации

Лолита порадовала фанатов хорошей новостью / Фото: Instagram/Лолита Милявская

Известная поп-певица Лолита Милявская, которую экстренно госпитализировали прямо во время концерта в Могилеве (Беларусь), рассказала поклонникам о своем состоянии.

На своей странице в Instagram артистка обратилась к фанатам и поблагодарила их за поддержку, обьяснив свое плохое самочувствие реакцией организма на сосудистый препарат.

"Могу сказать, что я пришла в чувства, и это небольшая проблема с давлением, это реакция на один препарат сосудистый, который мне укололи. И никто не знал, что именно со мной будет такая реакция. Поэтому благодарю вас всех за поддержку, благодарю нормальных журналистов, а не тех, которые писали, что у Милявской инсульт и требовали подтверждения. Некоторые каналы пытались влезть ко мне в гримерку и, вероятно, снять мой "последний день на Титанике". Вот вам. Милявская жива", - рассказала Лолита.

Также певица добавила, что остальные концерты состоятся, а концерт в Могилеве просто перенесен на другую дату.

Напомним, Лолита рассказывала о проблемах со здоровьем – ей однажды уже пришлось вызывать "скорую" из-за высокого давления.

Ранее Лолита шокировала матерным спичем на юбилейном концерте.