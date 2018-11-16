"Внутри еще можно трахаться": Лолита шокировала матерным спичем на юбилейном концерте

Лолита / Facebook.com

Певица Лолита Милявская удивила поклонников речью на концерте в московском клубе "Центральная станция", который прошел в честь ее 55-летнего юбилея.

Уроженка Мукачево откровенно высказалась о том, как ее одолевают противоречивые эмоции в связи с ее возрастом. Артистка отметила, что не знает, как себя вести.

"Б**дь, мне через три дня 55. Я чувствую себя человеком, который никак не может понять, как же б**дь как себя вести. Типа, 55 - это пи*дец, но с другой стороны внутри еще можно трахаться", - заявила Милявская, уточнив, что клуб - единственное место, где можно просто петь и не подбирать выражения.

После этого Лолита спросила у публики, есть ли в зале кто-то, кто знает украинский язык, и после утвердительного ответа исполнила песню "Намисто".

Ранее Лолита рассказала о проблемах со здоровьем. Кроме того, артистка завещала развеять ее прах в Украине.