Лолиту экстренно госпитализировали прямо со сцены

Лолите пришлось прервать концерт / Фото: Хочу.ua

Известную поп-певицу Лолиту Милявскую, которая отметила 55-летие, экстренно госпитализировали прямо во время концерта в Могилеве (Беларусь).

Еще до выступления у Лолиты резко подскочило давление, и медики не смогли его нормализовать, однако, певица все равно вышла на сцену, передает издание Мogilev News.

"55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…", - говорила со сцены певица.

Артистке все-таки пришлось уйти со сцены и завершить концерт – по информации издания, Лолиту из Ледового дворца "скорая помощь" отвезла в одну из могилевских больниц.

"Мы очень бы хотели сделать перенос концерта в Могилеве, но возможно ли это - станет понятно недели через две. Если нет, деньги за билеты будут возвращены", - прокомментировал представитель певицы.

Напомним, Лолита рассказывала о проблемах со здоровьем – ей однажды уже пришлось вызывать "скорую" из-за высокого давления.

Ранее Лолита шокировала матерным спичем на юбилейном концерте.