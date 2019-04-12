Минус 9 килограмм: Melovin раскрыл секрет похудения

Меловин рассказал, как похудел на 9 килограмм / instagram.com/melovin_official/

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) рассказал, как ему удалось похудеть на 9 килограмм.

22-летний артист в интервью программе "Ранок з Україною" признался, что 21 день сидел на детокс-диете.

"Признаюсь, иногда я не могу удержаться и очень прошу свою команду купить мне чего-то, если они едут ко мне на студию. Просто чтобы я мог что-то пожевать", – поделился артист.

Однако, от одной вредной привычки музыкант так и не смог отказаться.

"Я не отказался от кофе. Понимаю, что мог похудеть еще больше, но мне достаточно", - отметил певец.

Детокс-диета предназначена для очищения организма от токсинов и уменьшения массы тела. Меню для детоксикации, в основном, состоит из натуральных продуктов: овощи, фрукты, бобы, постное мясо, рыба, злаки, проростки, смузи и чаи на травах. Настоятельно советуют исключить выпечку, мясо, алкоголь, сыры, молочные продукты, сахар и кофе.

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