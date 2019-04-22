Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании

Знаменитость позировала в одних туфлях.
Знаменитая украинская модель и ведущая шоу Топ модель по-украински Алла Костромичева снялась для рекламной кампании духов Scandal A Paris бренда Jean Paul Gaultier в сотрудничестве с российской моделью, новым лицом аромата Ириной Шейк.
Откровенным фото Костромичева поделилась на своей странице в Instagram. на снимке она позирует сидя на стуле в одних белых туфлях, прикрыв наготу большим листом.
"Еще красота из новой рекламной кампании @jpgaultierofficial", - подписала фото модель.
Подписчики восхитились стройными формами модели, и расхвалили ее за смелое фото.
"Как питаться, чтобы добиться такой же идеальной фигуры?", "Вообще потрясающая, сногсшибательная", "Кадр шокирует, я даже глазам не поверил!", "Ноги супер!", - писали юзеры.
Ранее судья Топ модель по-украински заявил о своем уходе из проекта.