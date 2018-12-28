"Выхожу из игры": судья "Топ-модель по-украински" заявил о своем уходе из проекта

Судьи шоу "Топ-модель по-украински" / Новый канал

Известный fashion-проект "Топ-модель по-украински" после его окончания покинет один из судей проекта – участник группы "Агонь" и дизайнер Костя Боровский.

На своей странице в Instagram артист сделал откровенное признание, и подлагодарил команду за проведенные 2 года на проекте.

"Я благодарен за доверие и интересный опыт. Спасибо Андрею Оленичу за то, что нашел меня, привел на проект и поддержал все мои начинания. Алексею Гадушевскому – за то, что поверил в меня и посадил в кресло эксперта. Музе проекта и супер-профи Алле Костромичевой – за поддержку и заботу. Ты сразу приняла меня в команду, всему научила и ввела в курс дела. Отдельное спасибо моему медиа-коучу Павлу Инову", - отметил знаменитость.

Боровский считает, что он на проекте из него пытались сделать паиньку при помощи монтажа.

"Когда меня пригласили в фешн-реалити, я был полон энтузиазма, ведь мода (особенно street-fashion) – это то, что в чем я разбираюсь и чем долгие годы занимаюсь, чем живу. За два сезона мне удалось сказать многое. Вместе с бандой Агонь мы ярко ворвались на проекте: сняли топовый клип" Беги" с участниками проекта (почти 5 миллионов просмотров на YouTube), зажгли на сцене в финальном гала-шоу, я записал рэп-трек "Мы на Топ-модели", посвященный #тмпу и выпустил вдохновленную Аллой Костромичевой линейку одежды "Красота спасет". Одним словом, проявил слишком много активности, которая, похоже, не совсем вписалась в телевизионные рамки. Но нужно понимать, что люди не меняются: хулигана и нонконформиста по жизни невозможно превратить в паиньку даже с помощью монтажа", - возмутился Костя.

Костя Боровский уходит из шоу / https://www.instagram.com/kostya.borovski/?hl=ru

Также Боровский отметил, что "шел на реалити о моде, но оказался в скандальном телешоу".

"Было здорово, но на этом этапе я выхожу из игры. Изначально я шел на реалити о моде и моделях, но каким-то неведомым мне образом оказался в скандальном телешоу, где приветствуется пошлость и клоунада, а побеждает не тот, кто ярче на подиуме, а кто громче матерится и дальше плюет. В итоге мои фавориты и мое мнение стали все чаще не совпадать с эфирной версией. Всем спасибо, всех люблю, но ухожу разь*бывать в другом месте", - прокомментировал Боровский.

Напомним, Костя Боровский являлся экспертом шоу о моде и модельном бизнесе "Топ-модель по-украински" на Новом канале с 2017 года.