Российский певец Топалов попал в ДТП

Топалов спешил к жене и сыну и попал в ДТП / Фото: Instagram/vladtopalovofficial

В Москве российский артист Влад Топалов стал участником дорожно-транспортного происшествия по пути в аэропорт, когда ехал на самолет, чтобы улететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу.

"Я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Все сделал. И на седьмом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круиз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причем. (Это я для "умников" сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично", - рассказал исполнитель подробности инцидента в Instagram.

Топалов добавил, что виновником ДТП был пенсионер, который происшествие принял близко к сердцу, поэтому ему пришлось самому по приезду полиции заполнять документы.

"Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Все бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин", - написал певец.

Топалов предположил, что в момент ДТП его "испытывал Господь". Поэтому он хотел обрести спокойствие и скорее добраться к жене и сыну.

"Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять", - подытожил артист.

Напомним, пострадавшую в ДТП российскую певицу МакSим на частном самолете доставили в одну из клиник столицы РФ Москвы.