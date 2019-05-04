Российский певец Топалов попал в ДТП

Исполнитель предположил, что его "испытывает Господь".
В Москве российский артист Влад Топалов стал участником дорожно-транспортного происшествия по пути в аэропорт, когда ехал на самолет, чтобы улететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу.
"Я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Все сделал. И на седьмом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круиз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причем. (Это я для "умников" сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично", - рассказал исполнитель подробности инцидента в Instagram.
Топалов добавил, что виновником ДТП был пенсионер, который происшествие принял близко к сердцу, поэтому ему пришлось самому по приезду полиции заполнять документы.
"Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Все бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин", - написал певец.
Топалов предположил, что в момент ДТП его "испытывал Господь". Поэтому он хотел обрести спокойствие и скорее добраться к жене и сыну.
"Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять", - подытожил артист.
Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для "умников" сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как???? и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster
Напомним, пострадавшую в ДТП российскую певицу МакSим на частном самолете доставили в одну из клиник столицы РФ Москвы.