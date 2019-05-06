"А не рано ли?": дочь Оли Поляковой показала фото в обьятиях парня

14-летняя девушка показала парня, которого фанаты приняли за ее бойфренда.
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова показала фото с молодым человеком, сделанное во время отдыха в Египте, чем немало озадачила своих подписчиков.
На своей странице в Instagram 14-летняя Маша показала фото в компании парня, который приобнял ее, положив руку на плечо. Маша одета в шортах с завышенной талией и рубашке, из которой она сделала топ, дополнив образ черной шляпой и солнцезащитными очками. Парень же оделся в белую футболку и черные джинсы.
"Что для вас важнее: дружба или отношения?", - поинтересовалась у подписчиков Маша.
Подписчики стали интересоваться, кем является молодой человек для Маши – не является ли он ее первой любовью?
"Это твой бойфренд или друг?", - написала nadiia8638.
"А не рано ли встречаться с парнем?", - спросил vianna__official.
"Это твой парень?", - поинтересовался _v_l_a_d_n_a_g_i_6_.
"Это что такое? Бл*, поздравляю", - написал sovers_si, которому ответила Маша: "сенкс ю", косвенно подтвердив начало отношений.
Ранее Маша Полякова похвасталась ножками на подиуме.