"А не рано ли?": дочь Оли Поляковой показала фото в обьятиях парня

Маша Полякова показала фото с молодым человеком / instagram.com/mashapolyakova

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова показала фото с молодым человеком, сделанное во время отдыха в Египте, чем немало озадачила своих подписчиков.

На своей странице в Instagram 14-летняя Маша показала фото в компании парня, который приобнял ее, положив руку на плечо. Маша одета в шортах с завышенной талией и рубашке, из которой она сделала топ, дополнив образ черной шляпой и солнцезащитными очками. Парень же оделся в белую футболку и черные джинсы.

"Что для вас важнее: дружба или отношения?", - поинтересовалась у подписчиков Маша.

Подписчики стали интересоваться, кем является молодой человек для Маши – не является ли он ее первой любовью?

"Это твой бойфренд или друг?", - написала nadiia8638.

"А не рано ли встречаться с парнем?", - спросил vianna__official.

"Это твой парень?", - поинтересовался _v_l_a_d_n_a_g_i_6_.

"Это что такое? Бл*, поздравляю", - написал sovers_si, которому ответила Маша: "сенкс ю", косвенно подтвердив начало отношений.

Маша Полякова показала предполагаемого бойфренда / instagram.com/mashapolyakova

Ранее Маша Полякова похвасталась ножками на подиуме.