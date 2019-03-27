"Напыщенно и пафосно": дочь Оли Поляковой похвасталась ножками на подиуме

Маша Полякова покрасовалась ножками на подиуме / instagram/mashapolyakova

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова прошлась по подиуму в рамках Недели моды для детей Junior Fashion Week.

На своей странице в Instagram Маша показала фото и видео с шоу юного дизайнера Ульяны Новожиловой. Полякова предстала в стильном черном платье-пиджаке, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги девушки.

"Моя подиумная жизнь. Как вам моя проходка?", - поинтересовалась у поклонников Маша.

Мнение подписчиков разделилось: одни стали жестко критиковать походку Маши, отметив, что ей еще рано носить каблуки. Другие же заверили Полякову, что ей не стоит останавливаться, и у нее большое модельное будущее.

"Очень круто! Как модель говорю", "Походка не ахти, конечно. Для каблуков рановато", "Умница, прошла прекрасно!", "Очень напыщенно и пафосно, клюшка с клюшкой", "Ходишь как калич, колени еле разгибаются", - писали юзеры.

Отозвалась на негативные комментарии и знаменитая мама Маши – Оля Полякова подбодрила дочку, отметив, что она ею гордится.

"Маша роскошь! Идеально! Горжусь! Верь мне, пусть ни одна критикующая тебя овца не собьет тебя с пути!", - написала певица.

Ранее Маша Полякова поразила сеть трюком на подвесном кольце.