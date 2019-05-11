"Какое тело, огонь!": жена Николая Тищенко поразила сеть идеальными формами в бикини

Жена Николая Тищенко Алла Барановская показала идеальную фигуру / instagram.com/allabonya

Жена известного ресторатора и телеведущего 46-летнего Николая Тищенко, Алла Барановская покорила поклонников снимками с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram 24-летняя красотка показала фото, на которых позирует в соблазнительном бикини, демонстрируя стройную и сексуальную фигуру.

Поклонники расхвалили белокурую Барби, как они ее прозвали, за такую идеальную фигуру, и признались, что Алла их мотивирует работать над собой.

"Очень красивая Барби", - написала juli_romashkova.

"Бог тебя наградил всем! Смотрю и восхищаюсь", - отметила goncharova3609.

"Какое тело, огонь!", - считает al__bon.

"Какая вы красивая! Топ - модель", - расхвалила chernomorye.

Алла Барановская показала фигуру в бикини / instagram.com/allabonya

Алла Барановская похвасталась идеальными формами / instagram.com/allabonya

Алла Барановская и Николай Тищенко вместе отправились на отдых / instagram.com/allabonya

Ранее известная модель поделилась секретом идеальной фигуры.