"Какое тело, огонь!": жена Николая Тищенко поразила сеть идеальными формами в бикини

Девушка покрасовалась фигурой на отдыхе.
Жена известного ресторатора и телеведущего 46-летнего Николая Тищенко, Алла Барановская покорила поклонников снимками с отдыха в Турции.
На своей странице в Instagram 24-летняя красотка показала фото, на которых позирует в соблазнительном бикини, демонстрируя стройную и сексуальную фигуру.
Поклонники расхвалили белокурую Барби, как они ее прозвали, за такую идеальную фигуру, и признались, что Алла их мотивирует работать над собой.
"Очень красивая Барби", - написала juli_romashkova.
"Бог тебя наградил всем! Смотрю и восхищаюсь", - отметила goncharova3609.
"Какое тело, огонь!", - считает al__bon.
"Какая вы красивая! Топ - модель", - расхвалила chernomorye.
Ранее известная модель поделилась секретом идеальной фигуры.