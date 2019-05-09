Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры

О своем весе женщина судит по тому, как села на ней одежда.
Британская модель Лиза Сноудон поделилась своим свой секретом идеальной фигуры.
Лизе уже 47 лет, но она до сих прекрасно выглядит, хотя никаких особых ограничений в еде у нее нет. Просто модель пользуется не вилкой, а китайскими палочками.
"Если я очень голодна и ем вилкой, то поглощаю пищу как настоящий каннибал. А вот с палочками я жую дольше, и весь процесс больше времени занимает. Это прекрасный способ заставить себя меньше есть", — цитирует Сноудон Daily Mail.
Читайте такжеСекретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуруПри этом модель не пользуется весами. О своем весе она судит по тому, как села на ней одежда.
"Если джинсы становятся маловаты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера", – уточнила Лиза.
Сноудон также советует не пренебрегать физическими нагрузками. Ведь спорт не просто помогает поддерживать форму, а и помогает ей держаться подальше от депрессии.
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