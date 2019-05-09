Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры

Британская модель Лиза Сноудон поделилась своим свой секретом идеальной фигуры.

Лизе уже 47 лет, но она до сих прекрасно выглядит, хотя никаких особых ограничений в еде у нее нет. Просто модель пользуется не вилкой, а китайскими палочками.

"Если я очень голодна и ем вилкой, то поглощаю пищу как настоящий каннибал. А вот с палочками я жую дольше, и весь процесс больше времени занимает. Это прекрасный способ заставить себя меньше есть", — цитирует Сноудон Daily Mail.

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"Если джинсы становятся маловаты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера", – уточнила Лиза.

Сноудон также советует не пренебрегать физическими нагрузками. Ведь спорт не просто помогает поддерживать форму, а и помогает ей держаться подальше от депрессии.

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