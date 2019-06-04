"Вот она настоящая": Лолита показала фигуру в купальнике

Певица похвасталась пышной грудью.
Певица Лолита Милявская удивила фанатов видео с отдыха.
Знаменитость на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором показалась без макияжа, и показала свою фигуру "сайз +" в слитном купальнике, засветив грудь.
"Сайз+ приветствует Вас!", - подписала ролик артистка.
Поклонники признались, что в восторге от Лолиты – ведь она простая, честная и настоящая.
"Лола, вы очаровательная, простая такая, поэтому мы вас любим", - написала mikrobleydinkseva.
"Вы такая без ретуши особенная, не похожая как другие, показываете, какая вы есть на самом деле", - считает k77aa33dd.
"Ай, молодец. Вот она настоящая: без фотошопа и фальшивых масок", - отметила prihodko174.
Ранее Лолита покрасовалась в стильном платье.