"Вот она настоящая": Лолита показала фигуру в купальнике

Лолита Милявская показала фигуру в купальнике / instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская удивила фанатов видео с отдыха.

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором показалась без макияжа, и показала свою фигуру "сайз +" в слитном купальнике, засветив грудь.

"Сайз+ приветствует Вас!", - подписала ролик артистка.

Поклонники признались, что в восторге от Лолиты – ведь она простая, честная и настоящая.

"Лола, вы очаровательная, простая такая, поэтому мы вас любим", - написала mikrobleydinkseva.

"Вы такая без ретуши особенная, не похожая как другие, показываете, какая вы есть на самом деле", - считает k77aa33dd.

"Ай, молодец. Вот она настоящая: без фотошопа и фальшивых масок", - отметила prihodko174.

Ранее Лолита покрасовалась в стильном платье.