Майли Сайрус стала жертвой насилия

Майли Сайрус / Instagram

Перед приездом с мужем в Барселону, певица Майли Сайрус попала в неприятнейшую ситуацию - она стала жертвой насилия со стороны своих фанатов. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Когда Майли с мужем Лиамом Хемсвортом покидали гостиницу, ему пришлось пройти вперед, чтобы расчистить дорогу, и фанат воспользовался моментом. Певицу схватили за волосы, и потянули в толпу - на видео видно, как, несмотря на сопротивление, фанат насильно ее поцеловал.

Майли испугалась, и кинулась к мужу, а охрана запоздало кинулась защищать ее.

Пока что нет официальных комментариев от пары или ее представителей. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт были замечены в Барселоне.

Поклонники певицы негодуют в соцсетях из-за поведения мужчины.

Как известно, Майли Сайрус отличается эпатажным поведением и довольно откровенными выходками как на концертах, так и просто на публику.

Ранее Майли Сайрус поделилась откровенными фото и высказалась в поддержку ЛГБТ.

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