Настя Каменских и Потап внезапно прервали медовый месяц: названа причина

Потап и Настя Каменских отложили медовый месяц / instagram.com/realpotap

Новоиспеченным мужу и жене украинской певице Насте Каменских и рэперу, продюсеру Алексею Потапенко рпишлось прервать свой медовый месяц, который они проводили в Турции в компании друзей.

Так, на своей странице в Instagram Потап показал фото с Настей у самолета, и сообщил, что они с супругой возвращаются в Украину.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой Mozgi, а Настя на свои концерты!", - написал Потап.

Поклонники стали предполагать, что причиной возвращения являются вовсе не концерты, а беременность Насти.

"Настя беременна?", - написала ____1._15_.

"Мне кажется, что это только для пиара и прочего", - считает _binyavskaya_.

"Вы заметили: в последнее время Потап держит Настю за живот! Подозрительно…", - отметила iablonskaia954.

"Такие загорелые! Прям шоколад", - считает alina.ponomarenko23.

Потап и Настя Каменских прервали свадебное путешествие ради концертов / instagram.com/realpotap

Ранее Настя Каменских и Потап засыпали сеть фото со свадебного путешествия.