"После долгих лет их прорвало": Каменских и Потап засыпали сеть фото со свадебного путешествия

Потап и Настя Каменских показали фото с медового месяца / instagram.com/realpotap

Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) показали фото со свадебного путешествия.

Пара отдыхает в компании друзей в Турции, и теперь не стесняется делиться совместными фото. Так, Потап и Настя на своих страницах в Instagram показали снимки, сделанные на яхте. Настя одета в слитный леопардовый купальник, а ее плотно прижимает к себе Потап, одетый в белую футболку и голубые шорты.

Пара выглядит очень счастливой, а фанаты радуются, что пара наконец-то может не скрывать своих чувств.

"Счастья вам! Такие красивые молодожены", - написала pak5741.

"Это ж сколько еще нас ждет интересных фоточек? После долгих лет сокрытия их прорвало", - отметила miroslav_golub.

"Бейонсе и Джей Зи отдыхают в сторонке. Невероятно круты!", - считает nastyacanari.

"Потап, у тебя очень красивая жена", - написала nkfan.

Настя Каменских и Потап показали милое фото с отдыха / instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских показали фото с медового месяца / instagram.com/realpotap

Настя Каменских и Потап выглядят очень счастливыми / instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских теперь не скрывают свое счастье / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие

Ранее астролог рассказал, что ждет брак Потапа и Насти Каменских.