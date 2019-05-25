Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: фото и видео

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие / instagram.com/realpotap

Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) после двух дней празднования, решили устроить медовый месяц, и отправились в свадебное путешествие.

Потап на своей странице в Instagram показал фото у частного самолета, на котором он запечатлен со своей уже супругой Настей. Примечательно, что у пары одинаковые чемоданы от Louis Vuitton.

Где супруги проведут медовый месяц, пока неизвестно, но компанию им составили близкие друзья - дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы Время и Стекло Позитива), и владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.

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