Свадьба Насти Каменских и Потапа: как певица готовилась к торжеству, фото

Настя Каменских показала, как готовилась к свадьбе / instagram.com/kamenskux

23 мая украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) официально стали мужем и женой.

На своей странице в Instagram Настя показала, как готовилась к самому главному событию в своей жизни.

Утро невесты началось с макияжа и прически, который выполняли главный художник по гриму проекта Холостяк-9 Мария Самхарадзе и главный визажист телеканала СТБ Ирина Власова, с которыми певица уже давно сотрудничает.

Настя Каменских показала свадебный макияж / instagram.com/kamenskux

После этого, Каменских позировала в белом халате с надписью Bride перед обьективом фотографа Максима Гетьмана. Артистка покрасовалась у окна, со своей любимицей – собачкой Мими, и со свадебным букетом, который она назвала "воплощением совершенства", выполненным Fiori Company.

Настя Каменских в халате с надписью "невеста" / instagram.com/kamenskux

Организовать торжество Настя и Потап доверили агентству GG Project, которые не раз создавали тематические вечеринки для Насти и ее коллег.

Самый главный свой наряд – "идеальное платье невероятной красоты", Настя выбрала в киевском салоне Novias. Каменских отдала предпочтение роскошному платью цвета айвори силуэта "рыбка", подчеркивающее ее стройную фигуру.

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

Платье Насти от израильского бренда Galia Lahav. Оно состоит из нескольких слоев, украшено нежным кружевом ручной работы, рукава расшиты тонким узором, а глубокое V-образное декольте выгодно подчеркивает грудь певицы.

Благодаря сложной многослойной съемной юбке наряд Насти менялся - за вечер она предстала в нескольких образах.

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