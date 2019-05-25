Свадьба Насти Каменских и Потапа: как певица готовилась к торжеству, фото

Певица рассказала, где выбирала платье и кто ей делала праздничный макияж и укладку.
23 мая украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) официально стали мужем и женой.
На своей странице в Instagram Настя показала, как готовилась к самому главному событию в своей жизни.
Утро невесты началось с макияжа и прически, который выполняли главный художник по гриму проекта Холостяк-9 Мария Самхарадзе и главный визажист телеканала СТБ Ирина Власова, с которыми певица уже давно сотрудничает.
После этого, Каменских позировала в белом халате с надписью Bride перед обьективом фотографа Максима Гетьмана. Артистка покрасовалась у окна, со своей любимицей – собачкой Мими, и со свадебным букетом, который она назвала "воплощением совершенства", выполненным Fiori Company.
Организовать торжество Настя и Потап доверили агентству GG Project, которые не раз создавали тематические вечеринки для Насти и ее коллег.
Самый главный свой наряд – "идеальное платье невероятной красоты", Настя выбрала в киевском салоне Novias. Каменских отдала предпочтение роскошному платью цвета айвори силуэта "рыбка", подчеркивающее ее стройную фигуру.
Платье Насти от израильского бренда Galia Lahav. Оно состоит из нескольких слоев, украшено нежным кружевом ручной работы, рукава расшиты тонким узором, а глубокое V-образное декольте выгодно подчеркивает грудь певицы.
Благодаря сложной многослойной съемной юбке наряд Насти менялся - за вечер она предстала в нескольких образах.
Ранее Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих.