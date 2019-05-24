Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих

24 мая 2019, 15:34

Пара совместно готовилась к торжеству.

Настя Каменских, Потап
Настя Каменских и Потап перед свадьбой заметно похудели / instagram.com/potupinastyaf

23 мая украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) официально стали мужем и женой.

Паре еще с 2006 года – начала их общей творческой истории с песни Не пара, приписывали роман, а из-за некоторых фото поклонники считали, что Настя беременна.

Однако, причиной такого "беременного" вида Каменских был лишний вес килограмм в 20 - пышнотелая певица в пик своей карьеры в дуэте при росте 173 сантиметра весила 80 кило. 

Артистка еще с юных лет боролась с лишним весом, она испробовала много диет, голоданий, но они приносили лишь кратковременный результат, и килограммы возвращались, принося с собой еще лишнюю парочку.

Настя Каменских
Настя Каменских и Потап / glamurchik.tochka.net

В 2014 году артистка твердо решила похудеть – но она решила не истощать свой организм диетами так, как делала раньше, ведь нежелательные килограммы возвращались в двойном объеме. Она комплексно подошла к похудению, нацеливаясь на длительный этап, но действенный: певица записалась в тренажерный зал, нашла персонального тренера и пересмотрела свой рацион питания.

На то, чтобы весить не 80, а 60 кг, у артистки ушло пару лет, но она результатом довольна – Каменских все так же стабильно занимается по утрам, пашет в спортзале и правильно питается.

Настя Каменских
Настя Каменских 23 мая вышла замуж за Потапа / instagram.com/kamenskux

Решил следовать примеру своей возлюбленной и Потап – изначально он подшучивал над пышными формами своей коллеги, но вскоре и его стали с трудом узнавать поклонники – отметка на весах достигла в 140 килограмм при росте 195 сантиметров.

Он стал усердно заниматься в спортзале с тренером Каменских, и увидел на весах потрясающий результат.

"Со мной момент невероятного счастья случился совсем недавно - я взглянул на весы и увидел не 140 кило, а 119! Я в поте лица работаю над собой. Настя невероятно меня мотивирует: она все худеет-худеет, красивеет-красивеет, а я на фоне ее все старше и старше, толще и толще... Вот и доказываю себе, что могу!", - писал продюсер в Instagram.

Под венец артисты пошли в своей лучшей форме: все платья, которые Настя сменила за торжество, сидели на ней идеально, а Потап так подкачался, что после клятв, данных друг другу, легко поднял свою новоиспеченную жену и пронес ее от алтаря к месту празднования.

Ранее Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео.

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Потап и Настя Настя Каменских
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