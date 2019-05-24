"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео

24 мая 2019, 10:58

Артисты также показали многоярусный праздничный торт.

Настя Каменских, Потап
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая / instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских, которые поженились 23 мая, исполнили новую версию своего первого хита Не пара.

В песне, которая была записана в 2006 году, строки "как ты не крути, но мы не пара", новоиспеченные муж и жена заменили на слова: "мы пара, мы пара, как ты не крути". Отметим, что именно эта композиция дала старт дуэту Потап и Настя, и 13 лет назад свела артистов.

Кроме того, на своей свадьбе Настя исполнила песню-клятву Обіцяю, которую посвятила Потапу. На видео муж Каменских трогательно ей подпевал.

Также молодожены станцевали под песню-признание Потапа Константа.

В сеть просочилось и видео свадебного торта пары, который они разрезали в конце торжества. Новоиспеченные муж и жена к тому времени уже переоделись: Настя выбрала белое облегающее платье в пол, а Потап - белые джинсы и белую футболку.

В ролике пара разрезала торт, Настя откусила огромный кусок, угостила Алексея, а затем, перепачканные кремом, поцеловались.

Ранее Тина Кароль спела напутствие на свадьбе Потапа и Насти.

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свадьба Потап и Настя
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