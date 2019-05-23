"Нежно Настю люби": Кароль спела напутствие на свадьбе Потапа и Насти

Исполнительница была звездной гостей торжественного мероприятия.
Известная украинская певица Тина Кароль исполнила свои лучшие хиты на свадьбе Потапа и Насти Каменских.
В Instagram попало видео, где знаменитость трогательно поет для молодоженов свои песни "Ніжно" и "Намалюю тобі зорі".
"Ніжно, не ніжно Настю люби. Ніжно її зацілуй і обійми", - трансформировала песню Кароль, адресовав слова песни Потапу.
Жених и невеста красиво танцевали под исполнение Кароль на глазах у многочисленных гостей. На видео видно, что ведущими свадьбы были Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
Напомним, ранее появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.